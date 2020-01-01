Liquid BGT (LBGT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid BGT (LBGT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Liquid BGT (LBGT) tokennel kapcsolatos információk BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT). Hivatalos webhely: https://berapaw.com Fehér könyv: http://docs.berapaw.com/ Vásárolj most LBGT tokent!

Liquid BGT (LBGT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Liquid BGT (LBGT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Teljes tokenszám: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Minden idők csúcspontja: $ 20.63 $ 20.63 $ 20.63 Minden idők mélypontja: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Jelenlegi ár: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 További tudnivalók a(z) Liquid BGT (LBGT) áráról

Liquid BGT (LBGT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Liquid BGT (LBGT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LBGT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LBGT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LBGT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LBGT token élő árfolyamát!

LBGT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LBGT kapcsán? LBGT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LBGT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

