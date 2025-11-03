Liquid AI (LIQAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.04366742$ 0.04366742 $ 0.04366742 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.64% Árváltozás (7D) -8.21% Árváltozás (7D) -8.21%

Liquid AI (LIQAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIQAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIQAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.04366742, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIQAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.64% az elmúlt 24 órában, és -8.21% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Liquid AI (LIQAI) piaci információk

Piaci érték $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.39K$ 19.39K $ 19.39K Forgalomban lévő készlet 84.12M 84.12M 84.12M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Liquid AI jelenlegi piaci plafonja $ 16.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIQAI keringésben lévő tokenszáma 84.12M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.39K.