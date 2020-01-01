Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lin Gang Melon (LINGANG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lin Gang Melon (LINGANG) tokennel kapcsolatos információk #lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation. 100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes. Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover. Hivatalos webhely: https://lingangmelon.lol Vásárolj most LINGANG tokent!

Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lin Gang Melon (LINGANG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.94K $ 28.94K $ 28.94K Teljes tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.94K $ 28.94K $ 28.94K Minden idők csúcspontja: $ 0.00359598 $ 0.00359598 $ 0.00359598 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Lin Gang Melon (LINGANG) áráról

Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lin Gang Melon (LINGANG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LINGANG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LINGANG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LINGANG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LINGANG token élő árfolyamát!

