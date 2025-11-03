TőzsdeDEX+
A(z) élő LIMITUS ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LMT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LMT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LMT

LMT árinformációk

Mi a(z) LMT

LMT fehér könyv

LMT hivatalos webhely

LMT tokenomikai adatai

LMT árelőrejelzés

LIMITUS Logó

LIMITUS Ár (LMT)

Nem listázott

1 LMT-USD élő ár:

$0.00013436
$0.00013436$0.00013436
+1.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
LIMITUS (LMT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:55 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.245166
$ 0.245166$ 0.245166

$ 0
$ 0$ 0

-2.77%

+1.10%

-76.88%

-76.88%

LIMITUS (LMT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LMT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LMT valaha volt legmagasabb ára $ 0.245166, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LMT változása a következő volt: -2.77% az elmúlt órában, +1.10% az elmúlt 24 órában, és -76.88% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LIMITUS (LMT) piaci információk

$ 89.16K
$ 89.16K$ 89.16K

--
----

$ 89.16K
$ 89.16K$ 89.16K

660.29M
660.29M 660.29M

660,289,840.514004
660,289,840.514004 660,289,840.514004

A(z) LIMITUS jelenlegi piaci plafonja $ 89.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LMT keringésben lévő tokenszáma 660.29M, és a teljes tokenszám 660289840.514004. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 89.16K.

LIMITUS (LMT) árelőzmények USD

A(z) LIMITUSUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) LIMITUS USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LIMITUS USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LIMITUS USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+1.10%
30 nap$ 0-83.88%
60 nap$ 0-91.45%
90 nap$ 0--

Mi a(z) LIMITUS (LMT)

Autonomous tech for the connected future.

LIMITUS is not just another automation tool, it’s a consumer-first platform designed to unify and elevate digital experiences. Whether you’re a trader optimizing multi-chain strategies, a professional streamlining workflows, or someone simplifying personal tasks, LIMITUS brings everything together into a single, intuitive interface. From managing DeFi portfolios to automating emails, scheduling, and commerce, LIMITUS bridges Web3 and Web2, turning fragmented processes into effortless flows.

The DeFi ecosystem highlights this need. Today, traders face scattered transaction histories, fragmented liquidity data, and siloed sentiment analysis. LIMITUS eliminates these inefficiencies, not only aggregating data but also synthesizing, contextualizing, and executing it in real-time. Advanced AI tools like fine-tuned Large Language Models (LLMs) and Retrieval-Augmented Generation (RAG) enable LIMITUS to continuously analyze and act on market trends, wallet activity, and yield opportunities.

While some analytical platforms attempt to aggregate data, they often fail to deliver actionable insights or facilitate seamless execution. These tools provide raw metrics but cannot synthesize data into meaningful strategies or automate complex decisions. LIMITUS goes beyond mere aggregation by consolidating transaction histories, liquidity metrics, and sentiment indices into a single, actionable dashboard. Furthermore, it automates decision-making and execution, allowing users to effortlessly act on insights without being bogged down by manual processes—streamlining workflows and enabling faster, smarter trading decisions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

LIMITUS (LMT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

LIMITUS árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LIMITUS (LMT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LIMITUS (LMT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LIMITUS rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LIMITUS árelőrejelzését most!

LMT helyi valutákra

LIMITUS (LMT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LIMITUS (LMT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LMT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: LIMITUS (LMT)

Mennyit ér ma a(z) LIMITUS (LMT)?
A(z) élő LMT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LMT ára a(z) USD esetében?
A(z) LMT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LIMITUS piaci plafonja?
A(z) LMT piaci plafonja $ 89.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LMT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LMT keringésben lévő tokenszáma 660.29M USD.
Mi volt a(z) LMT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LMT mindenkori legmagasabb ára 0.245166 USD.
Mi volt a(z) LMT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LMT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LMT kereskedési volumene?
A(z) LMT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LMT ára emelkedni fog idén?
A(z) LMT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LMT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:55 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

