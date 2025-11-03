TőzsdeDEX+
A(z) élő Lil Frog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LILFROG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LILFROG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Lil Frog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LILFROG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LILFROG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LILFROG

LILFROG árinformációk

Mi a(z) LILFROG

LILFROG hivatalos webhely

LILFROG tokenomikai adatai

LILFROG árelőrejelzés

Lil Frog Logó

Lil Frog Ár (LILFROG)

Nem listázott

1 LILFROG-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lil Frog (LILFROG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:18 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0158498
$ 0.0158498$ 0.0158498

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Lil Frog (LILFROG) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LILFROG legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LILFROG valaha volt legmagasabb ára $ 0.0158498, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LILFROG változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lil Frog (LILFROG) piaci információk

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

--
----

$ 10.71K
$ 10.71K$ 10.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Lil Frog jelenlegi piaci plafonja $ 10.71K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LILFROG keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.71K.

Lil Frog (LILFROG) árelőzmények USD

A(z) Lil FrogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lil Frog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lil Frog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lil Frog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lil Frog (LILFROG)

Hedz Frog is a community-driven memecoin built on the Ethereum network, inspired by the unstoppable energy of internet culture and the legendary meme frog character. The project aims to combine fun, creativity, and decentralized finance into one movement. Hedz Frog isn’t just a token—it’s your best friend in the crypto world, symbolizing strength, humor, and unity. By joining, holders become part of a vibrant ecosystem where memes, community, and blockchain merge to create a powerful cultural and financial phenomenon.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lil Frog (LILFROG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Lil Frog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lil Frog (LILFROG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lil Frog (LILFROG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lil Frog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lil Frog árelőrejelzését most!

LILFROG helyi valutákra

Lil Frog (LILFROG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lil Frog (LILFROG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LILFROG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lil Frog (LILFROG)

Mennyit ér ma a(z) Lil Frog (LILFROG)?
A(z) élő LILFROG ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LILFROG ára a(z) USD esetében?
A(z) LILFROG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lil Frog piaci plafonja?
A(z) LILFROG piaci plafonja $ 10.71K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LILFROG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LILFROG keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) LILFROG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LILFROG mindenkori legmagasabb ára 0.0158498 USD.
Mi volt a(z) LILFROG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LILFROG mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LILFROG kereskedési volumene?
A(z) LILFROG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LILFROG ára emelkedni fog idén?
A(z) LILFROG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LILFROG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:49:18 (UTC+8)

Lil Frog (LILFROG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

