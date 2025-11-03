Light Speed Cat (LSCAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00171341 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.61% Árváltozás (1D) -6.59% Árváltozás (7D) -13.36%

Light Speed Cat (LSCAT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LSCAT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LSCAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00171341, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LSCAT változása a következő volt: -0.61% az elmúlt órában, -6.59% az elmúlt 24 órában, és -13.36% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Light Speed Cat (LSCAT) piaci információk

Piaci érték $ 33.52K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 33.52K Forgalomban lévő készlet 79.15M Teljes tokenszám 79,145,021.3733267

A(z) Light Speed Cat jelenlegi piaci plafonja $ 33.52K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LSCAT keringésben lévő tokenszáma 79.15M, és a teljes tokenszám 79145021.3733267. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.52K.