LIFI (LIFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00213502 24h alacsony $ 0.00216903 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.03303058 Legalacsonyabb ár $ 0.00210493 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.67% Árváltozás (7D) -75.25%

LIFI (LIFI) valós idejű ár: $0.00213803. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIFI legalacsonyabb ára $ 0.00213502, legmagasabb ára pedig $ 0.00216903 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.03303058, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00210493 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIFI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.67% az elmúlt 24 órában, és -75.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LIFI (LIFI) piaci információk

Piaci érték $ 16.04K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 16.04K Forgalomban lévő készlet 7.50M Teljes tokenszám 7,500,000.0

A(z) LIFI jelenlegi piaci plafonja $ 16.04K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIFI keringésben lévő tokenszáma 7.50M, és a teljes tokenszám 7500000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 16.04K.