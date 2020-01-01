lifedog (LFDOG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) lifedog (LFDOG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

lifedog (LFDOG) tokennel kapcsolatos információk LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support Hivatalos webhely: https://www.lifedog.xyz/ Vásárolj most LFDOG tokent!

lifedog (LFDOG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) lifedog (LFDOG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.90K $ 24.90K $ 24.90K Teljes tokenszám: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 952.00M $ 952.00M $ 952.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.90K $ 24.90K $ 24.90K Minden idők csúcspontja: $ 0.04671619 $ 0.04671619 $ 0.04671619 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) lifedog (LFDOG) áráról

lifedog (LFDOG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) lifedog (LFDOG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LFDOG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LFDOG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LFDOG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LFDOG token élő árfolyamát!

LFDOG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LFDOG kapcsán? LFDOG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

