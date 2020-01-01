Lido Staked SOL (STSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lido Staked SOL (STSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lido Staked SOL (STSOL) tokennel kapcsolatos információk ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. Hivatalos webhely: https://solana.lido.fi/ Vásárolj most STSOL tokent!

Lido Staked SOL (STSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lido Staked SOL (STSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.06M $ 26.06M $ 26.06M Teljes tokenszám: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K Keringésben lévő tokenszám: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.06M $ 26.06M $ 26.06M Minden idők csúcspontja: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 Minden idők mélypontja: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 Jelenlegi ár: $ 245.48 $ 245.48 $ 245.48 További tudnivalók a(z) Lido Staked SOL (STSOL) áráról

Lido Staked SOL (STSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lido Staked SOL (STSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STSOL token élő árfolyamát!

STSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STSOL kapcsán? STSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

