Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use.
There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions.
Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team.
LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time.
You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked.
The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Libre (LIBRE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Libre (LIBRE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Libre (LIBRE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó LIBRE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező LIBRE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) LIBRE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LIBRE token élő árfolyamát!
