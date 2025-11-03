Libra Incentix (LIXX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00473475$ 0.00473475 $ 0.00473475 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.20% Árváltozás (1D) -14.22% Árváltozás (7D) -1.09% Árváltozás (7D) -1.09%

Libra Incentix (LIXX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIXX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIXX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00473475, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIXX változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -14.22% az elmúlt 24 órában, és -1.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Libra Incentix (LIXX) piaci információk

Piaci érték $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Forgalomban lévő készlet 6.70B 6.70B 6.70B Teljes tokenszám 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

A(z) Libra Incentix jelenlegi piaci plafonja $ 1.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIXX keringésben lévő tokenszáma 6.70B, és a teljes tokenszám 15000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.56M.