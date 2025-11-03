TőzsdeDEX+
A(z) élő Libra Incentix ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LIXX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LIXX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LIXX

LIXX árinformációk

Mi a(z) LIXX

LIXX fehér könyv

LIXX hivatalos webhely

LIXX tokenomikai adatai

LIXX árelőrejelzés

Libra Incentix Logó

Libra Incentix Ár (LIXX)

Nem listázott

1 LIXX-USD élő ár:

$0.00017069
$0.00017069
-18.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Libra Incentix (LIXX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:17 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00473475
$ 0.00473475

$ 0
$ 0

-1.20%

-14.22%

-1.09%

-1.09%

Libra Incentix (LIXX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LIXX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LIXX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00473475, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LIXX változása a következő volt: -1.20% az elmúlt órában, -14.22% az elmúlt 24 órában, és -1.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Libra Incentix (LIXX) piaci információk

$ 1.14M
$ 1.14M

--
--

$ 2.56M
$ 2.56M

6.70B
6.70B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0

A(z) Libra Incentix jelenlegi piaci plafonja $ 1.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LIXX keringésben lévő tokenszáma 6.70B, és a teljes tokenszám 15000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.56M.

Libra Incentix (LIXX) árelőzmények USD

A(z) Libra IncentixUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Libra Incentix USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Libra Incentix USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Libra Incentix USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.22%
30 nap$ 0-57.62%
60 nap$ 0+323.12%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Libra Incentix (LIXX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Libra Incentix árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Libra Incentix (LIXX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Libra Incentix (LIXX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Libra Incentix rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Libra Incentix árelőrejelzését most!

LIXX helyi valutákra

Libra Incentix (LIXX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Libra Incentix (LIXX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LIXX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Libra Incentix (LIXX)

Mennyit ér ma a(z) Libra Incentix (LIXX)?
A(z) élő LIXX ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LIXX ára a(z) USD esetében?
A(z) LIXX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Libra Incentix piaci plafonja?
A(z) LIXX piaci plafonja $ 1.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LIXX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LIXX keringésben lévő tokenszáma 6.70B USD.
Mi volt a(z) LIXX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LIXX mindenkori legmagasabb ára 0.00473475 USD.
Mi volt a(z) LIXX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LIXX mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LIXX kereskedési volumene?
A(z) LIXX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LIXX ára emelkedni fog idén?
A(z) LIXX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LIXX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:49:17 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,158.33

$3,742.30

$0.02360

$1.0738

$178.64

$108,158.33

$3,742.30

$178.64

$84.46

$2.4315

$0.00000

$0.00000

$0.0370

$0.05814

$0.10502

$0.000000002200

$0.02006

$0.0000481

$0.00006746

$0.0055191

