LibertAI (LTAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LibertAI (LTAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

LibertAI (LTAI) tokennel kapcsolatos információk LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Hivatalos webhely: https://LibertAI.io/ Fehér könyv: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Vásárolj most LTAI tokent!

LibertAI (LTAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LibertAI (LTAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M Teljes tokenszám: $ 24.69M $ 24.69M $ 24.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.87M $ 16.87M $ 16.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M Minden idők csúcspontja: $ 0.807171 $ 0.807171 $ 0.807171 Minden idők mélypontja: $ 0.081456 $ 0.081456 $ 0.081456 Jelenlegi ár: $ 0.164426 $ 0.164426 $ 0.164426 További tudnivalók a(z) LibertAI (LTAI) áráról

LibertAI (LTAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LibertAI (LTAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LTAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LTAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LTAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LTAI token élő árfolyamát!

