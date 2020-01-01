LGCY Network (LGCY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LGCY Network (LGCY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LGCY Network (LGCY) tokennel kapcsolatos információk LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power. Hivatalos webhely: https://lgcy.network/ Vásárolj most LGCY tokent!

LGCY Network (LGCY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LGCY Network (LGCY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.52K $ 10.52K $ 10.52K Teljes tokenszám: $ 25.27B $ 25.27B $ 25.27B Keringésben lévő tokenszám: $ 12.31B $ 12.31B $ 12.31B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.61K $ 21.61K $ 21.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.02085432 $ 0.02085432 $ 0.02085432 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) LGCY Network (LGCY) áráról

LGCY Network (LGCY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LGCY Network (LGCY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LGCY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LGCY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LGCY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LGCY token élő árfolyamát!

LGCY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LGCY kapcsán? LGCY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LGCY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

