Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lexicon (LEXICON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lexicon (LEXICON) tokennel kapcsolatos információk Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Hivatalos webhely: https://lexicon.chat Vásárolj most LEXICON tokent!

Lexicon (LEXICON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lexicon (LEXICON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 78.04K $ 78.04K $ 78.04K Teljes tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 78.04K $ 78.04K $ 78.04K Minden idők csúcspontja: $ 0.00881268 $ 0.00881268 $ 0.00881268 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Lexicon (LEXICON) áráról

Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEXICON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LEXICON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LEXICON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEXICON token élő árfolyamát!

LEXICON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LEXICON kapcsán? LEXICON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LEXICON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!