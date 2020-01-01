Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatai
Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support.
The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.
Lexicon (LEXICON) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lexicon (LEXICON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Lexicon (LEXICON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEXICON tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező LEXICON token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) LEXICON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEXICON token élő árfolyamát!
