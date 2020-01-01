Leverj Gluon (L2) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Leverj Gluon (L2) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Leverj Gluon (L2) tokennel kapcsolatos információk Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Hivatalos webhely: https://www.leverj.io/ Vásárolj most L2 tokent!

Leverj Gluon (L2) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Leverj Gluon (L2) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 242.19K $ 242.19K $ 242.19K Teljes tokenszám: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 219.54M $ 219.54M $ 219.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 242.19K $ 242.19K $ 242.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.273661 $ 0.273661 $ 0.273661 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00110316 $ 0.00110316 $ 0.00110316 További tudnivalók a(z) Leverj Gluon (L2) áráról

Leverj Gluon (L2) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Leverj Gluon (L2) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó L2 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező L2 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) L2 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) L2 token élő árfolyamát!

L2 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) L2 kapcsán? L2-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) L2 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

