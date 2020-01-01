Let me do it for you (NOSE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Let me do it for you (NOSE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Let me do it for you (NOSE) tokennel kapcsolatos információk Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Hivatalos webhely: https://www.x.com/nosecto Vásárolj most NOSE tokent!

Let me do it for you (NOSE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Let me do it for you (NOSE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.61K $ 10.61K $ 10.61K Teljes tokenszám: $ 997.54M $ 997.54M $ 997.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 974.57M $ 974.57M $ 974.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.86K $ 10.86K $ 10.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.0023184 $ 0.0023184 $ 0.0023184 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Let me do it for you (NOSE) áráról

Let me do it for you (NOSE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Let me do it for you (NOSE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOSE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOSE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOSE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOSE token élő árfolyamát!

NOSE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOSE kapcsán? NOSE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOSE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

