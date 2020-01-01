Let Him Cook ($COOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Let Him Cook ($COOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Let Him Cook ($COOK) tokennel kapcsolatos információk Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.lethimcook.art/ Vásárolj most $COOK tokent!

Let Him Cook ($COOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Let Him Cook ($COOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 653.34K $ 653.34K $ 653.34K Teljes tokenszám: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.73M $ 998.73M $ 998.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 653.34K $ 653.34K $ 653.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.01564695 $ 0.01564695 $ 0.01564695 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00065417 $ 0.00065417 $ 0.00065417 További tudnivalók a(z) Let Him Cook ($COOK) áráról

Let Him Cook ($COOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Let Him Cook ($COOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $COOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $COOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $COOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $COOK token élő árfolyamát!

$COOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $COOK kapcsán? $COOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $COOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

