LEPER (LEPER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LEPER (LEPER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

LEPER (LEPER) tokennel kapcsolatos információk $LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block. Hivatalos webhely: https://leper.wtf/ Fehér könyv: https://leper.gitbook.io/leper-docs Vásárolj most LEPER tokent!

LEPER (LEPER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LEPER (LEPER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 27.09K $ 27.09K $ 27.09K Teljes tokenszám: $ 891.95M $ 891.95M $ 891.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 891.95M $ 891.95M $ 891.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 27.09K $ 27.09K $ 27.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.00445839 $ 0.00445839 $ 0.00445839 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) LEPER (LEPER) áráról

LEPER (LEPER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LEPER (LEPER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEPER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LEPER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LEPER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEPER token élő árfolyamát!

LEPER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LEPER kapcsán? LEPER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LEPER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

