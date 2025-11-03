Lenny (LENNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00103541 $ 0.00103541 $ 0.00103541 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00103541$ 0.00103541 $ 0.00103541 Minden idők csúcspontja $ 0.00220577$ 0.00220577 $ 0.00220577 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.02% Árváltozás (1D) +94.28% Árváltozás (7D) +28.54% Árváltozás (7D) +28.54%

Lenny (LENNY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LENNY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00103541 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LENNY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00220577, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LENNY változása a következő volt: -3.02% az elmúlt órában, +94.28% az elmúlt 24 órában, és +28.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lenny (LENNY) piaci információk

Piaci érték $ 777.15K$ 777.15K $ 777.15K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 777.15K$ 777.15K $ 777.15K Forgalomban lévő készlet 961.54M 961.54M 961.54M Teljes tokenszám 961,540,632.307501 961,540,632.307501 961,540,632.307501

A(z) Lenny jelenlegi piaci plafonja $ 777.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LENNY keringésben lévő tokenszáma 961.54M, és a teljes tokenszám 961540632.307501. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.15K.