A(z) élő Lenny ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LENNY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LENNY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Lenny Ár (LENNY)

Nem listázott

1 LENNY-USD élő ár:

$0.00080823
+94.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lenny (LENNY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:34 (UTC+8)

Lenny (LENNY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0.00103541
24h magas

$ 0
$ 0.00103541
$ 0.00220577
$ 0
-3.02%

+94.28%

+28.54%

+28.54%

Lenny (LENNY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LENNY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00103541 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LENNY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00220577, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LENNY változása a következő volt: -3.02% az elmúlt órában, +94.28% az elmúlt 24 órában, és +28.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lenny (LENNY) piaci információk

$ 777.15K
--
$ 777.15K
961.54M
961,540,632.307501
A(z) Lenny jelenlegi piaci plafonja $ 777.15K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LENNY keringésben lévő tokenszáma 961.54M, és a teljes tokenszám 961540632.307501. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 777.15K.

Lenny (LENNY) árelőzmények USD

A(z) LennyUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00039223.
A(z) Lenny USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lenny USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lenny USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00039223+94.28%
30 nap$ 0-36.43%
60 nap$ 0+154.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lenny (LENNY)

its a Meme token and beta to Troll The "Lenny face is a text-based emoticon, ( ͡° ͜ʖ ͡°), used to convey a range of emotions, particularly mischief, sexual innuendo, or a hidden meaning. It's often employed in online discussions to add a playful or suggestive tone to a message, or sometimes even to spam threads, according to Wikipedia. The symbol is visually interpreted as a face with two eyes (small circles), a nose (squiggly line), and a mouth (curved line).

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lenny árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lenny (LENNY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lenny (LENNY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lenny rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lenny árelőrejelzését most!

LENNY helyi valutákra

Lenny (LENNY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lenny (LENNY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LENNY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lenny (LENNY)

Mennyit ér ma a(z) Lenny (LENNY)?
A(z) élő LENNY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LENNY ára a(z) USD esetében?
A(z) LENNY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lenny piaci plafonja?
A(z) LENNY piaci plafonja $ 777.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LENNY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LENNY keringésben lévő tokenszáma 961.54M USD.
Mi volt a(z) LENNY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LENNY mindenkori legmagasabb ára 0.00220577 USD.
Mi volt a(z) LENNY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LENNY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LENNY kereskedési volumene?
A(z) LENNY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LENNY ára emelkedni fog idén?
A(z) LENNY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LENNY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Lenny (LENNY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

