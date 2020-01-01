lenda on chain (LENDA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) lenda on chain (LENDA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

lenda on chain (LENDA) tokennel kapcsolatos információk Lenda is an AI-driven project born from a solo developer's vision during a hackathon, evolving into a tool that analyzes on-chain movements within the Solana ecosystem. Initially conceived as a Lending Agent to predict optimal uses for stablecoins in DeFi, Lenda has since pivoted to offer insights into tokens and NFTs, enhancing DeFi and NFT interactions with AI capabilities. She is integrated into Kiwi bot recently on Solana, and soon to be used by Choizzy.io, which is aiming to become a leading mobile dApp on @solanamobile, specifically the Seeker phone when it's released, which will be providing users with a smarter, more accessible way to engage with blockchain technology. Hivatalos webhely: https://lendaonchain.ai/ Vásárolj most LENDA tokent!

lenda on chain (LENDA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) lenda on chain (LENDA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.80K $ 20.80K $ 20.80K Teljes tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.80K $ 20.80K $ 20.80K Minden idők csúcspontja: $ 0.00139886 $ 0.00139886 $ 0.00139886 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) lenda on chain (LENDA) áráról

lenda on chain (LENDA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) lenda on chain (LENDA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LENDA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LENDA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LENDA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LENDA token élő árfolyamát!

LENDA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LENDA kapcsán? LENDA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LENDA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

