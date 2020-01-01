Lemonrocks (LEMON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lemonrocks (LEMON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lemonrocks (LEMON) tokennel kapcsolatos információk Introducing LemonRocks. Where innovators find tools to shape the future, and backers discover the next big thing. One Platform For All Builders Access an extensive selection of data models and AI resources designed for builders and early-stage investors. Start-Up Data 2.0 Cross-referenced with ML, and verified by the community. We track GitHub activity, AppStore stats, CMC, stock prices, roadmaps, user traffic, and extensive metrics. LemonLink Connecting startups and investors with AI-driven precision, easy access to vital templates, agreements, and checklists, ensuring efficient support throughout the process. The Lemon AI The Lemon is your personal start-up assistant. Designed for quick access to information and personalized assistance, The Lemon enhances your experience in navigating the start-up and data ecosystem. Builders Hub The Builders Hub is a collaborative space to build, grow, and win grants for promising Web3 projects. Hivatalos webhely: http://www.lemonrocks.com/ Vásárolj most LEMON tokent!

Lemonrocks (LEMON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lemonrocks (LEMON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 161.17K $ 161.17K $ 161.17K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 161.17K $ 161.17K $ 161.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.04140239 $ 0.04140239 $ 0.04140239 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016117 $ 0.00016117 $ 0.00016117 További tudnivalók a(z) Lemonrocks (LEMON) áráról

Lemonrocks (LEMON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lemonrocks (LEMON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEMON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LEMON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LEMON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEMON token élő árfolyamát!

LEMON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LEMON kapcsán? LEMON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LEMON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

