LeisureMeta (LM) tokennel kapcsolatos információk LeisureMetaverse issued its own utility token, LM token to energize trade of NFTs and increase the valuation of NFTs. LeisureMetaverse operates its own blockchain, but the LM token in LeisureMetaverse and the ERC20 LM token on Ethereum are interchangeable through the gateway between LeisureMetaverse and Ethereum. As an NFT minting & trading DAO platform, the Leisure metaverse platform is designed to overcome limitations of existing blockchain platforms such as scalability, gas fee and awkward UX. Using Tendermint style proof of stake PoS) based Byzantine Fault Tolerant BFT) consensus algorithm, LeisureMeta chain has attained 1,000 TPS and transaction finality at once. The Bloom filter is used to distinguish known transactions between individual nodes to enhance the efficiency of networking by transmitting unknown transactions only. With multiple private key paring system, the UX was improved by assigning individual private keys for user"s each device. LeisureMeta blockchain reduced the block time to 1 sec with Conflict free Replicated Data Type (CRDT) structure to eliminate the ordering between intra block transactions. Consequently, the computing power required for blockmaking process has been significantly minimized. Hivatalos webhely: https://leisuremeta.io/ Fehér könyv: https://github.com/leisuremeta/whitepaper/blob/main/LM_WP_v2.2_Eng.pdf Vásárolj most LM tokent!

LeisureMeta (LM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LeisureMeta (LM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.06M $ 7.06M $ 7.06M Teljes tokenszám: $ 4.67B $ 4.67B $ 4.67B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Minden idők csúcspontja: $ 1.39 $ 1.39 $ 1.39 Minden idők mélypontja: $ 0.00203131 $ 0.00203131 $ 0.00203131 Jelenlegi ár: $ 0.00222782 $ 0.00222782 $ 0.00222782 További tudnivalók a(z) LeisureMeta (LM) áráról

LeisureMeta (LM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LeisureMeta (LM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LM token élő árfolyamát!

LM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LM kapcsán? LM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

