LegendX (LGNDX) tokenomikai adatai

LegendX (LGNDX) tokennel kapcsolatos információk $LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield". The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable. $LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions. $LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever. Hivatalos webhely: https://www.titanlegends.win/ Fehér könyv: https://docs.titanlegends.win Vásárolj most LGNDX tokent!

LegendX (LGNDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LegendX (LGNDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 70.28K $ 70.28K $ 70.28K Teljes tokenszám: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.28K $ 70.28K $ 70.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.00102835 $ 0.00102835 $ 0.00102835 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) LegendX (LGNDX) áráról

LegendX (LGNDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LegendX (LGNDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LGNDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LGNDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LGNDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LGNDX token élő árfolyamát!

