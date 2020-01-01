LegendX (LGNDX) tokenomikai adatai
LegendX (LGNDX) tokennel kapcsolatos információk
$LGNDX is a versatile ERC-20 token deployed on Ethereum and serves as the heart of the Titan Legends ecosystem. Its fundamental purpose is to provide a liquid solution to the Titan Legends NFT collection through the project's innovative two-way escrow swap contract called "The Battlefield".
The total supply of $LGNDX is 2,888,888,888 which is capped, deflationary, and non-mintable.
$LGNDX has no transaction tax associated with trading it on decentralized exchanges. Users can freely exchange $LGNDX tokens on Uniswap, without additional expenses, allowing for seamless and cost-effective transactions.
$LGNDX is designed to be deflationary through users interacting with the two-way escrow contract. 3% of $LGNDX from both Bounty Claims and Ransom Payments is burned forever.
LegendX (LGNDX) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LegendX (LGNDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
LegendX (LGNDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) LegendX (LGNDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó LGNDX tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező LGNDX token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) LGNDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LGNDX token élő árfolyamát!
LGNDX árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LGNDX kapcsán? LGNDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.