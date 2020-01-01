Legend ($LEGEND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Legend ($LEGEND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Legend ($LEGEND) tokennel kapcsolatos információk The first football club co-managed by AI agents, token holders, and human leadership. Built on-chain. Rising from Italy’s iconic Amalfi Coast. Legend is not fantasy football. Not a simulation. Legend is football’s first agentic Operating System, where a real club, Costa D’Amalfi FC, is co-managed by a swarm of AI agents, token holders, and human leadership with the ambition to climb to Serie A. From staff hiring and transfers to tactics and brand, Legend rewrites what it means to run a football club. Hivatalos webhely: https://wearelegend.ai/ Vásárolj most $LEGEND tokent!

Legend ($LEGEND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Legend ($LEGEND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.69K $ 146.69K $ 146.69K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 650.00M $ 650.00M $ 650.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 225.68K $ 225.68K $ 225.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.00045055 $ 0.00045055 $ 0.00045055 Minden idők mélypontja: $ 0.00021038 $ 0.00021038 $ 0.00021038 Jelenlegi ár: $ 0.00022579 $ 0.00022579 $ 0.00022579 További tudnivalók a(z) Legend ($LEGEND) áráról

Legend ($LEGEND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Legend ($LEGEND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $LEGEND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $LEGEND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $LEGEND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $LEGEND token élő árfolyamát!

$LEGEND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $LEGEND kapcsán? $LEGEND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $LEGEND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

