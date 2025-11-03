TőzsdeDEX+
A(z) élő Legend of Arcadia ár ma 0.01109815 USD. Kövesd nyomon a(z) ARCA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARCA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ARCA

ARCA árinformációk

Mi a(z) ARCA

ARCA fehér könyv

ARCA hivatalos webhely

ARCA tokenomikai adatai

ARCA árelőrejelzés

Legend of Arcadia Logó

Legend of Arcadia Ár (ARCA)

Nem listázott

1 ARCA-USD élő ár:

$0.01109815
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Legend of Arcadia (ARCA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:27 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01110575
24h alacsony
$ 0.0112672
24h magas

$ 0.01110575
$ 0.0112672
$ 0.089965
$ 0.0104858
-0.75%

-0.94%

-5.38%

-5.38%

Legend of Arcadia (ARCA) valós idejű ár: $0.01109815. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARCA legalacsonyabb ára $ 0.01110575, legmagasabb ára pedig $ 0.0112672 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARCA valaha volt legmagasabb ára $ 0.089965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0104858 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARCA változása a következő volt: -0.75% az elmúlt órában, -0.94% az elmúlt 24 órában, és -5.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Legend of Arcadia (ARCA) piaci információk

$ 3.08M
--
$ 11.12M
277.33M
1,000,000,000.0
A(z) Legend of Arcadia jelenlegi piaci plafonja $ 3.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ARCA keringésben lévő tokenszáma 277.33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.12M.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőzmények USD

A(z) Legend of ArcadiaUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00010571296447976.
A(z) Legend of Arcadia USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0014316558.
A(z) Legend of Arcadia USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0017442052.
A(z) Legend of Arcadia USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003256510646914211.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00010571296447976-0.94%
30 nap$ -0.0014316558-12.89%
60 nap$ -0.0017442052-15.71%
90 nap$ -0.003256510646914211-22.68%

Mi a(z) Legend of Arcadia (ARCA)

Legend of Arcadia (LOA) is a card-based RPG game built on a vast story universe inspired by Kingdom Hearts. LOA is built with the latest technology for the modern gamer, powered by blockchain. Players can enjoy the game for free, on the go on a mobile device, and socialize in real time with gamers from across the globe through immersive pvp game modes and trading highly composable NFTs.

The world of Arcadia revolves around a fictional continent inhabited by small, toy-like humanoid creatures called Toy Heroes. The objective of the game is to collect and cultivate various types of Toy Heroes (totaling 8 classes and 6 factions) and earn rewards through gameplay.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Legend of Arcadia (ARCA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Legend of Arcadia árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Legend of Arcadia (ARCA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Legend of Arcadia (ARCA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Legend of Arcadia rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Legend of Arcadia árelőrejelzését most!

ARCA helyi valutákra

Legend of Arcadia (ARCA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Legend of Arcadia (ARCA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ARCA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Legend of Arcadia (ARCA)

Mennyit ér ma a(z) Legend of Arcadia (ARCA)?
A(z) élő ARCA ár a(z) USD esetében 0.01109815 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ARCA ára a(z) USD esetében?
A(z) ARCA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01109815. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Legend of Arcadia piaci plafonja?
A(z) ARCA piaci plafonja $ 3.08M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ARCA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ARCA keringésben lévő tokenszáma 277.33M USD.
Mi volt a(z) ARCA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ARCA mindenkori legmagasabb ára 0.089965 USD.
Mi volt a(z) ARCA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ARCA mindenkori legalacsonyabb ára 0.0104858 USD.
Mekkora a(z) ARCA kereskedési volumene?
A(z) ARCA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ARCA ára emelkedni fog idén?
A(z) ARCA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ARCA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:27 (UTC+8)

Legend of Arcadia (ARCA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

