Legend of Arcadia (ARCA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01110575 24h alacsony $ 0.0112672 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.089965 Legalacsonyabb ár $ 0.0104858 Árváltozás (1H) -0.75% Árváltozás (1D) -0.94% Árváltozás (7D) -5.38%

Legend of Arcadia (ARCA) valós idejű ár: $0.01109815. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARCA legalacsonyabb ára $ 0.01110575, legmagasabb ára pedig $ 0.0112672 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARCA valaha volt legmagasabb ára $ 0.089965, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0104858 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARCA változása a következő volt: -0.75% az elmúlt órában, -0.94% az elmúlt 24 órában, és -5.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Legend of Arcadia (ARCA) piaci információk

Piaci érték $ 3.08M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.12M Forgalomban lévő készlet 277.33M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Legend of Arcadia jelenlegi piaci plafonja $ 3.08M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ARCA keringésben lévő tokenszáma 277.33M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.12M.