LEGAL (LEGAL) tokennel kapcsolatos információk Building a real-world accountability framework 4 digital offenders. RWA's driving revenue to our holders. How did Legal X come into existence? It is widely acknowledged that the cryptocurrency sector has been infiltrated by unscrupulous individuals, a fact substantiated by on-chain data. 🔹Our objective is to serve as a deterrent against such malfeasance. While we cannot eliminate every fraudulent actor from deceiving their communities, we aim to cultivate a community and establish processes that will act as a protective barrier. As Legal X solidifies its reputation within the cryptocurrency industry, our legal expertise will serve as a hallmark of our identity. 🔹We will advocate for crypto investors who have fallen victim to scams by financing civil or criminal litigation against the wrongdoers in this domain. This encompasses creators, founders, developers, key opinion leaders, and influencers. 🔹Pursuing legal action against any of these parties can be prohibitively expensive for individuals, which is why we are developing a self-funding mechanism. In addition to the legal initiatives of Legal X, we will also create our own cryptocurrency technology and real-world assets to generate revenue for holders of the $LEGAL token. 🔹Having grown accustomed to crypto platforms draining liquidity from our market, we intend to utilize that liquidity to benefit our token holders. Our ultimate ambition is to become a publicly traded company, and once stock tokenization is legalized, we will venture into that arena. 🔹In the meantime, Legal X Global LLC is dedicated to the company's growth, encompassing both the cryptocurrency sector and the pursuit of public company status. Hivatalos webhely: http://www.legal-x.io Vásárolj most LEGAL tokent!

LEGAL (LEGAL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LEGAL (LEGAL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 115.46K $ 115.46K $ 115.46K Teljes tokenszám: $ 947.80M $ 947.80M $ 947.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 947.80M $ 947.80M $ 947.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 115.46K $ 115.46K $ 115.46K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00012176 $ 0.00012176 $ 0.00012176 További tudnivalók a(z) LEGAL (LEGAL) áráról

LEGAL (LEGAL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LEGAL (LEGAL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LEGAL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LEGAL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LEGAL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LEGAL token élő árfolyamát!

