A(z) élő Ledgity Token ár ma 0.01013262 USD. Kövesd nyomon a(z) LDY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LDY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LDY

LDY árinformációk

Mi a(z) LDY

LDY fehér könyv

LDY hivatalos webhely

LDY tokenomikai adatai

LDY árelőrejelzés

Ledgity Token Logó

Ledgity Token Ár (LDY)

Nem listázott

1 LDY-USD élő ár:

$0.01013262
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ledgity Token (LDY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:13 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01009249
24h alacsony
$ 0.01055255
24h magas

$ 0.01009249
$ 0.01055255
$ 0.110451
$ 0.00392962
-0.91%

-2.72%

+0.10%

+0.10%

Ledgity Token (LDY) valós idejű ár: $0.01013262. Az elmúlt 24 órában, a(z)LDY legalacsonyabb ára $ 0.01009249, legmagasabb ára pedig $ 0.01055255 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LDY valaha volt legmagasabb ára $ 0.110451, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00392962 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LDY változása a következő volt: -0.91% az elmúlt órában, -2.72% az elmúlt 24 órában, és +0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ledgity Token (LDY) piaci információk

$ 373.89K
--
$ 760.39K
36.88M
75,000,000.0
A(z) Ledgity Token jelenlegi piaci plafonja $ 373.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LDY keringésben lévő tokenszáma 36.88M, és a teljes tokenszám 75000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 760.39K.

Ledgity Token (LDY) árelőzmények USD

A(z) Ledgity TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00028332832533408.
A(z) Ledgity Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0008770258.
A(z) Ledgity Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0036544195.
A(z) Ledgity Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002416940078417116.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00028332832533408-2.72%
30 nap$ -0.0008770258-8.65%
60 nap$ -0.0036544195-36.06%
90 nap$ -0.002416940078417116-19.25%

Mi a(z) Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ledgity Token (LDY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Ledgity Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ledgity Token (LDY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ledgity Token (LDY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ledgity Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ledgity Token árelőrejelzését most!

LDY helyi valutákra

Ledgity Token (LDY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ledgity Token (LDY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LDY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ledgity Token (LDY)

Mennyit ér ma a(z) Ledgity Token (LDY)?
A(z) élő LDY ár a(z) USD esetében 0.01013262 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LDY ára a(z) USD esetében?
A(z) LDY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01013262. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ledgity Token piaci plafonja?
A(z) LDY piaci plafonja $ 373.89K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LDY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LDY keringésben lévő tokenszáma 36.88M USD.
Mi volt a(z) LDY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LDY mindenkori legmagasabb ára 0.110451 USD.
Mi volt a(z) LDY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LDY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00392962 USD.
Mekkora a(z) LDY kereskedési volumene?
A(z) LDY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LDY ára emelkedni fog idén?
A(z) LDY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LDY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:13 (UTC+8)

Ledgity Token (LDY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

