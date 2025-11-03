Ledgity Token (LDY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01009249 $ 0.01009249 $ 0.01009249 24h alacsony $ 0.01055255 $ 0.01055255 $ 0.01055255 24h magas 24h alacsony $ 0.01009249$ 0.01009249 $ 0.01009249 24h magas $ 0.01055255$ 0.01055255 $ 0.01055255 Minden idők csúcspontja $ 0.110451$ 0.110451 $ 0.110451 Legalacsonyabb ár $ 0.00392962$ 0.00392962 $ 0.00392962 Árváltozás (1H) -0.91% Árváltozás (1D) -2.72% Árváltozás (7D) +0.10% Árváltozás (7D) +0.10%

Ledgity Token (LDY) valós idejű ár: $0.01013262. Az elmúlt 24 órában, a(z)LDY legalacsonyabb ára $ 0.01009249, legmagasabb ára pedig $ 0.01055255 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LDY valaha volt legmagasabb ára $ 0.110451, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00392962 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LDY változása a következő volt: -0.91% az elmúlt órában, -2.72% az elmúlt 24 órában, és +0.10% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ledgity Token (LDY) piaci információk

Piaci érték $ 373.89K$ 373.89K $ 373.89K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 760.39K$ 760.39K $ 760.39K Forgalomban lévő készlet 36.88M 36.88M 36.88M Teljes tokenszám 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

A(z) Ledgity Token jelenlegi piaci plafonja $ 373.89K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LDY keringésben lévő tokenszáma 36.88M, és a teljes tokenszám 75000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 760.39K.