Blue Chip Blitz
A(z) élő League of Kingdoms ár ma 0.112781 USD. Kövesd nyomon a(z) LOKA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LOKA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LOKA

LOKA árinformációk

Mi a(z) LOKA

LOKA hivatalos webhely

LOKA tokenomikai adatai

LOKA árelőrejelzés

League of Kingdoms Logó

League of Kingdoms Ár (LOKA)

Nem listázott

1 LOKA-USD élő ár:

$0.112781
$0.112781$0.112781
+13.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
League of Kingdoms (LOKA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:04 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.09259
$ 0.09259$ 0.09259
24h alacsony
$ 0.113465
$ 0.113465$ 0.113465
24h magas

$ 0.09259
$ 0.09259$ 0.09259

$ 0.113465
$ 0.113465$ 0.113465

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

+0.89%

+13.66%

-1.84%

-1.84%

League of Kingdoms (LOKA) valós idejű ár: $0.112781. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOKA legalacsonyabb ára $ 0.09259, legmagasabb ára pedig $ 0.113465 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOKA valaha volt legmagasabb ára $ 5.37, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04425999 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOKA változása a következő volt: +0.89% az elmúlt órában, +13.66% az elmúlt 24 órában, és -1.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

League of Kingdoms (LOKA) piaci információk

$ 5.09M
$ 5.09M$ 5.09M

--
----

$ 56.39M
$ 56.39M$ 56.39M

45.17M
45.17M 45.17M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) League of Kingdoms jelenlegi piaci plafonja $ 5.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOKA keringésben lévő tokenszáma 45.17M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.39M.

League of Kingdoms (LOKA) árelőzmények USD

A(z) League of KingdomsUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.01355355.
A(z) League of Kingdoms USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0253559093.
A(z) League of Kingdoms USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0316803859.
A(z) League of Kingdoms USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.1571145900938075.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.01355355+13.66%
30 nap$ -0.0253559093-22.48%
60 nap$ -0.0316803859-28.09%
90 nap$ -0.1571145900938075-58.21%

Mi a(z) League of Kingdoms (LOKA)

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

League of Kingdoms (LOKA) Erőforrás

Hivatalos webhely

League of Kingdoms árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) League of Kingdoms (LOKA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) League of Kingdoms (LOKA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) League of Kingdoms rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) League of Kingdoms árelőrejelzését most!

LOKA helyi valutákra

League of Kingdoms (LOKA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) League of Kingdoms (LOKA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LOKA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: League of Kingdoms (LOKA)

Mennyit ér ma a(z) League of Kingdoms (LOKA)?
A(z) élő LOKA ár a(z) USD esetében 0.112781 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LOKA ára a(z) USD esetében?
A(z) LOKA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.112781. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) League of Kingdoms piaci plafonja?
A(z) LOKA piaci plafonja $ 5.09M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LOKA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LOKA keringésben lévő tokenszáma 45.17M USD.
Mi volt a(z) LOKA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LOKA mindenkori legmagasabb ára 5.37 USD.
Mi volt a(z) LOKA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LOKA mindenkori legalacsonyabb ára 0.04425999 USD.
Mekkora a(z) LOKA kereskedési volumene?
A(z) LOKA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LOKA ára emelkedni fog idén?
A(z) LOKA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LOKA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:48:04 (UTC+8)

League of Kingdoms (LOKA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

