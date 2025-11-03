League of Kingdoms (LOKA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.09259 $ 0.09259 $ 0.09259 24h alacsony $ 0.113465 $ 0.113465 $ 0.113465 24h magas 24h alacsony $ 0.09259$ 0.09259 $ 0.09259 24h magas $ 0.113465$ 0.113465 $ 0.113465 Minden idők csúcspontja $ 5.37$ 5.37 $ 5.37 Legalacsonyabb ár $ 0.04425999$ 0.04425999 $ 0.04425999 Árváltozás (1H) +0.89% Árváltozás (1D) +13.66% Árváltozás (7D) -1.84% Árváltozás (7D) -1.84%

League of Kingdoms (LOKA) valós idejű ár: $0.112781. Az elmúlt 24 órában, a(z)LOKA legalacsonyabb ára $ 0.09259, legmagasabb ára pedig $ 0.113465 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LOKA valaha volt legmagasabb ára $ 5.37, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04425999 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LOKA változása a következő volt: +0.89% az elmúlt órában, +13.66% az elmúlt 24 órában, és -1.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

League of Kingdoms (LOKA) piaci információk

Piaci érték $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 56.39M$ 56.39M $ 56.39M Forgalomban lévő készlet 45.17M 45.17M 45.17M Teljes tokenszám 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A(z) League of Kingdoms jelenlegi piaci plafonja $ 5.09M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LOKA keringésben lévő tokenszáma 45.17M, és a teljes tokenszám 500000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 56.39M.