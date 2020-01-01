Le Bleu Elefant (BLEU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Le Bleu Elefant (BLEU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Le Bleu Elefant (BLEU) tokennel kapcsolatos információk Community token deployed spontaneously via frame on Farcaster using the new Fair Launch WAGMI Protocol Hivatalos webhely: https://lebleuelefant.com Vásárolj most BLEU tokent!

Le Bleu Elefant (BLEU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Le Bleu Elefant (BLEU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 61.29K $ 61.29K $ 61.29K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 61.29K $ 61.29K $ 61.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.00343978 $ 0.00343978 $ 0.00343978 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Le Bleu Elefant (BLEU) áráról

Le Bleu Elefant (BLEU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Le Bleu Elefant (BLEU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLEU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLEU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLEU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLEU token élő árfolyamát!

BLEU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLEU kapcsán? BLEU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLEU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

