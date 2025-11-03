TőzsdeDEX+
A(z) élő Lazer Eyez ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LZR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LZR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LZR

LZR árinformációk

Mi a(z) LZR

LZR hivatalos webhely

LZR tokenomikai adatai

LZR árelőrejelzés

Lazer Eyez Logó

Lazer Eyez Ár (LZR)

Nem listázott

1 LZR-USD élő ár:

--
----
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Lazer Eyez (LZR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:48:55 (UTC+8)

Lazer Eyez (LZR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00284929
$ 0.00284929$ 0.00284929

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.08%

-13.98%

-13.98%

Lazer Eyez (LZR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LZR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LZR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00284929, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LZR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.08% az elmúlt 24 órában, és -13.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lazer Eyez (LZR) piaci információk

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

--
----

$ 13.60K
$ 13.60K$ 13.60K

999.41M
999.41M 999.41M

999,406,654.674038
999,406,654.674038 999,406,654.674038

A(z) Lazer Eyez jelenlegi piaci plafonja $ 13.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LZR keringésben lévő tokenszáma 999.41M, és a teljes tokenszám 999406654.674038. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.60K.

Lazer Eyez (LZR) árelőzmények USD

A(z) Lazer EyezUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lazer Eyez USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lazer Eyez USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Lazer Eyez USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.08%
30 nap$ 0-15.07%
60 nap$ 0-51.95%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Lazer Eyez (LZR)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lazer Eyez (LZR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Lazer Eyez árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lazer Eyez (LZR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lazer Eyez (LZR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lazer Eyez rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lazer Eyez árelőrejelzését most!

LZR helyi valutákra

Lazer Eyez (LZR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lazer Eyez (LZR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LZR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lazer Eyez (LZR)

Mennyit ér ma a(z) Lazer Eyez (LZR)?
A(z) élő LZR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LZR ára a(z) USD esetében?
A(z) LZR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lazer Eyez piaci plafonja?
A(z) LZR piaci plafonja $ 13.60K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LZR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LZR keringésben lévő tokenszáma 999.41M USD.
Mi volt a(z) LZR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LZR mindenkori legmagasabb ára 0.00284929 USD.
Mi volt a(z) LZR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LZR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LZR kereskedési volumene?
A(z) LZR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LZR ára emelkedni fog idén?
A(z) LZR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LZR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:48:55 (UTC+8)

Lazer Eyez (LZR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

