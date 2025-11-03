Lazer Eyez (LZR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00284929$ 0.00284929 $ 0.00284929 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -1.08% Árváltozás (7D) -13.98% Árváltozás (7D) -13.98%

Lazer Eyez (LZR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LZR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LZR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00284929, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

Lazer Eyez (LZR) piaci információk

Piaci érték $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.60K$ 13.60K $ 13.60K Forgalomban lévő készlet 999.41M 999.41M 999.41M Teljes tokenszám 999,406,654.674038 999,406,654.674038 999,406,654.674038

