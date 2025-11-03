TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Law Service Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Law Service Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) LST USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LST ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: LST

LST árinformációk

Mi a(z) LST

LST fehér könyv

LST hivatalos webhely

LST tokenomikai adatai

LST árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Law Service Token Logó

Law Service Token Ár (LST)

Nem listázott

1 LST-USD élő ár:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Law Service Token (LST) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:48:48 (UTC+8)

Law Service Token (LST) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Law Service Token (LST) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LST legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LST valaha volt legmagasabb ára $ 0.154729, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LST változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Law Service Token (LST) piaci információk

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Law Service Token jelenlegi piaci plafonja $ 25.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LST keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 125.00K.

Law Service Token (LST) árelőzmények USD

A(z) Law Service TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Law Service Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Law Service Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Law Service Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 00.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Law Service Token (LST)

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Law Service Token (LST) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Law Service Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Law Service Token (LST) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Law Service Token (LST) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Law Service Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Law Service Token árelőrejelzését most!

LST helyi valutákra

Law Service Token (LST) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Law Service Token (LST) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LST token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Law Service Token (LST)

Mennyit ér ma a(z) Law Service Token (LST)?
A(z) élő LST ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LST ára a(z) USD esetében?
A(z) LST jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Law Service Token piaci plafonja?
A(z) LST piaci plafonja $ 25.00K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LST keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LST keringésben lévő tokenszáma 200.00M USD.
Mi volt a(z) LST mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LST mindenkori legmagasabb ára 0.154729 USD.
Mi volt a(z) LST mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LST mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) LST kereskedési volumene?
A(z) LST élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LST ára emelkedni fog idén?
A(z) LST a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LST árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:48:48 (UTC+8)

Law Service Token (LST) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,048.69
$107,048.69$107,048.69

-2.77%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,691.51
$3,691.51$3,691.51

-4.19%

Solana Logó

Solana

SOL

$174.74
$174.74$174.74

-4.91%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0349
$1.0349$1.0349

-17.98%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,691.51
$3,691.51$3,691.51

-4.19%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,048.69
$107,048.69$107,048.69

-2.77%

Solana Logó

Solana

SOL

$174.74
$174.74$174.74

-4.91%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.3973
$2.3973$2.3973

-4.10%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0349
$1.0349$1.0349

-17.98%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05401
$0.05401$0.05401

+440.10%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0272
$0.0272$0.0272

-90.58%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05314
$0.05314$0.05314

-3.76%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05401
$0.05401$0.05401

+440.10%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006738
$0.00006738$0.00006738

+84.04%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003500
$0.0003500$0.0003500

+75.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000417
$0.0000417$0.0000417

+65.47%

0G Logó

0G

0G

$1.534
$1.534$1.534

+58.79%