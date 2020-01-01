Law of Attraction (LOA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Law of Attraction (LOA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Law of Attraction (LOA) tokennel kapcsolatos információk $LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age. Hivatalos webhely: https://thelawofattractioncoin.io/ Fehér könyv: https://medium.com/@LawOfAttractionCoin/whitepaper-v2-the-law-of-attraction-coin-loa-a9e0d7eeb418 Vásárolj most LOA tokent!

Law of Attraction (LOA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Law of Attraction (LOA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 176.61K $ 176.61K $ 176.61K Teljes tokenszám: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 731.11M $ 731.11M $ 731.11M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 176.61K $ 176.61K $ 176.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.00110335 $ 0.00110335 $ 0.00110335 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00024158 $ 0.00024158 $ 0.00024158 További tudnivalók a(z) Law of Attraction (LOA) áráról

Law of Attraction (LOA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Law of Attraction (LOA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOA token élő árfolyamát!

LOA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOA kapcsán? LOA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!