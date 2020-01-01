Law Blocks (LBT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Law Blocks (LBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Law Blocks (LBT) tokennel kapcsolatos információk What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Hivatalos webhely: https://lawblocks.io/ Fehér könyv: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf Vásárolj most LBT tokent!

Law Blocks (LBT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Law Blocks (LBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.31M $ 32.31M $ 32.31M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 131.86M $ 131.86M $ 131.86M Minden idők csúcspontja: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Minden idők mélypontja: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Jelenlegi ár: $ 0.131858 $ 0.131858 $ 0.131858 További tudnivalók a(z) Law Blocks (LBT) áráról

Law Blocks (LBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Law Blocks (LBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LBT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LBT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LBT token élő árfolyamát!

LBT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LBT kapcsán? LBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LBT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

