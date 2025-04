Mi a(z) Law Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI ? Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Platform offers: 1) AI-generated legal Documents tailored to state & country. 2) Sharing and editing documents with your counterpart. 3) Cryptographic & Digital signature. 4) Uploading on Inter Planetary File System (IPFS), XDC Blockchain. 5) Artificial Intelligence at your fingertip, offering global information. 6) Alternative Dispute Resolution through Mediation and Arbitration. 7) Legal Counsellors worldwide to resolve disputes in Arbitration Courts. http://lawblocks.io http://Linktr.ee/lawblocks

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Law Blocks (LBT) Erőforrás Fehér könyv Hivatalos webhely