Launchium (LNCHM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.06% Árváltozás (1D) -5.67% Árváltozás (7D) -10.31% Árváltozás (7D) -10.31%

Launchium (LNCHM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LNCHM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LNCHM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LNCHM változása a következő volt: +0.06% az elmúlt órában, -5.67% az elmúlt 24 órában, és -10.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Launchium (LNCHM) piaci információk

Piaci érték $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.16K$ 14.16K $ 14.16K Forgalomban lévő készlet 933.95M 933.95M 933.95M Teljes tokenszám 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385 933,946,118.2794385

A(z) Launchium jelenlegi piaci plafonja $ 14.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LNCHM keringésben lévő tokenszáma 933.95M, és a teljes tokenszám 933946118.2794385. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.16K.