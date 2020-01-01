Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Late Capitalism (L8CAP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Late Capitalism (L8CAP) tokennel kapcsolatos információk investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs! Hivatalos webhely: https://www.daos.fun/78E2eW1QBg15cinNR4wfFzu9SJPsDXQKR29SNpApg78J Vásárolj most L8CAP tokent!

Late Capitalism (L8CAP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Late Capitalism (L8CAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 191.85K $ 191.85K $ 191.85K Teljes tokenszám: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 191.85K $ 191.85K $ 191.85K Minden idők csúcspontja: $ 0.00318447 $ 0.00318447 $ 0.00318447 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001784 $ 0.0001784 $ 0.0001784 További tudnivalók a(z) Late Capitalism (L8CAP) áráról

Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó L8CAP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező L8CAP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) L8CAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) L8CAP token élő árfolyamát!

