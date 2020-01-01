Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatai
Late Capitalism (L8CAP) tokennel kapcsolatos információk
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD.
L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
Late Capitalism (L8CAP) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Late Capitalism (L8CAP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Late Capitalism (L8CAP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó L8CAP tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező L8CAP token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) L8CAP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) L8CAP token élő árfolyamát!
