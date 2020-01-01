Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Larp Detective Agency ($AGENCY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokennel kapcsolatos információk Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Hivatalos webhely: https://www.larpdetective.agency/ Vásárolj most $AGENCY tokent!

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Larp Detective Agency ($AGENCY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.88K $ 39.88K $ 39.88K Teljes tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.88K $ 39.88K $ 39.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Larp Detective Agency ($AGENCY) áráról

Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Larp Detective Agency ($AGENCY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $AGENCY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $AGENCY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $AGENCY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $AGENCY token élő árfolyamát!

$AGENCY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $AGENCY kapcsán? $AGENCY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $AGENCY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

