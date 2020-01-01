Lara (LARA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lara (LARA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lara (LARA) tokennel kapcsolatos információk Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Hivatalos webhely: https://laraprotocol.com Fehér könyv: https://docs.laraprotocol.com Vásárolj most LARA tokent!

Lara (LARA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lara (LARA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 73.58K $ 73.58K $ 73.58K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 212.55M $ 212.55M $ 212.55M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 346.19K $ 346.19K $ 346.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00422676 $ 0.00422676 $ 0.00422676 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034619 $ 0.00034619 $ 0.00034619 További tudnivalók a(z) Lara (LARA) áráról

Lara (LARA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lara (LARA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LARA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LARA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LARA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LARA token élő árfolyamát!

LARA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LARA kapcsán? LARA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LARA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

