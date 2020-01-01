Lapupu (LAPUPU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lapupu (LAPUPU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lapupu (LAPUPU) tokennel kapcsolatos információk The Trending Crypto Project Now on Solana Lapupu ($LAPUPU) is the latest and most exciting crypto sensation, rapidly gaining attention in the digital space. Originally gaining popularity on other blockchains, Lapupu has now officially launched on Solana, bringing its unique blend of fun, community-driven energy to one of the fastest and most scalable networks available today. Lapupu is more than just a token; it’s a movement. With an ever-growing community, Lapupu offers a playful yet powerful entry into the world of decentralized finance (DeFi). Its tokenomics are designed to reward both early adopters and long-term holders, with a focus on creating value through innovation, accessibility, and engagement. As $LAPUPU continues to rise in popularity, the project plans to expand its ecosystem with exclusive features, collaborations, and events, all driven by the community. Whether you’re new to crypto or a seasoned investor, Lapupu offers an exciting opportunity to be part of something big—while having fun along the way. The future is bright for $LAPUPU as it takes full advantage of Solana’s low fees and lightning-fast transaction speeds, positioning it as a key player in the next wave of digital assets. Get in early, join the Lapupu revolution, and watch your investment soar as the project continues to gain momentum! Hivatalos webhely: https://lapupu.org/ Vásárolj most LAPUPU tokent!

Lapupu (LAPUPU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lapupu (LAPUPU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.37K $ 28.37K $ 28.37K Teljes tokenszám: $ 99.07M $ 99.07M $ 99.07M Keringésben lévő tokenszám: $ 99.07M $ 99.07M $ 99.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.37K $ 28.37K $ 28.37K Minden idők csúcspontja: $ 0.03091041 $ 0.03091041 $ 0.03091041 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0002864 $ 0.0002864 $ 0.0002864 További tudnivalók a(z) Lapupu (LAPUPU) áráról

Lapupu (LAPUPU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lapupu (LAPUPU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAPUPU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAPUPU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAPUPU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAPUPU token élő árfolyamát!

LAPUPU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAPUPU kapcsán? LAPUPU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LAPUPU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

