Land Wu (LANDWU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Land Wu (LANDWU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Land Wu (LANDWU) tokennel kapcsolatos információk Meet Land Wu, the legendary Boys Club character who effortlessly blends Chinese astrology, animal elements, and degen culture. Hivatalos webhely: https://www.landwueth.com Vásárolj most LANDWU tokent!

Land Wu (LANDWU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Land Wu (LANDWU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 273.29K $ 273.29K $ 273.29K Teljes tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 273.29K $ 273.29K $ 273.29K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Land Wu (LANDWU) áráról

Land Wu (LANDWU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Land Wu (LANDWU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LANDWU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LANDWU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LANDWU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LANDWU token élő árfolyamát!

LANDWU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LANDWU kapcsán? LANDWU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LANDWU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

