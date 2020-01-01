LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomikai adatai
LambosForVirgins (VIRGIN) tokennel kapcsolatos információk
LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask.
Theres 2 avenues:
- The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.
- The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team.
Yes its outrageous, but humanity matters.
and so does humour and fun.
LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LambosForVirgins (VIRGIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) LambosForVirgins (VIRGIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó VIRGIN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező VIRGIN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) VIRGIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VIRGIN token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.