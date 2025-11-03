LAMANAN (LAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.68% Árváltozás (1D) -4.25% Árváltozás (7D) -18.56%

LAMANAN (LAMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAMA változása a következő volt: -1.68% az elmúlt órában, -4.25% az elmúlt 24 órában, és -18.56% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LAMANAN (LAMA) piaci információk

Piaci érték $ 5.00K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.00K Forgalomban lévő készlet 999.82M Teljes tokenszám 999,817,325.627596

A(z) LAMANAN jelenlegi piaci plafonja $ 5.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAMA keringésben lévő tokenszáma 999.82M, és a teljes tokenszám 999817325.627596. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.00K.