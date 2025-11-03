TőzsdeDEX+
A(z) élő LAMA Trust Coin V2 ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) VLAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VLAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: VLAMA

VLAMA árinformációk

Mi a(z) VLAMA

VLAMA fehér könyv

VLAMA hivatalos webhely

VLAMA tokenomikai adatai

VLAMA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

LAMA Trust Coin V2 Logó

LAMA Trust Coin V2 Ár (VLAMA)

Nem listázott

1 VLAMA-USD élő ár:

$0.0006226
$0.0006226$0.0006226
-29.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:47:39 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0
$ 0$ 0

-1.22%

-30.72%

-49.25%

-49.25%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)VLAMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VLAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00509577, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VLAMA változása a következő volt: -1.22% az elmúlt órában, -30.72% az elmúlt 24 órában, és -49.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) piaci információk

$ 124.27K
$ 124.27K$ 124.27K

--
----

$ 124.27K
$ 124.27K$ 124.27K

199.60M
199.60M 199.60M

199,603,147.23106197
199,603,147.23106197 199,603,147.23106197

A(z) LAMA Trust Coin V2 jelenlegi piaci plafonja $ 124.27K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) VLAMA keringésben lévő tokenszáma 199.60M, és a teljes tokenszám 199603147.23106197. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 124.27K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) árelőzmények USD

A(z) LAMA Trust Coin V2USD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000270457516716825.
A(z) LAMA Trust Coin V2 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LAMA Trust Coin V2 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) LAMA Trust Coin V2 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000270457516716825-30.72%
30 nap$ 0-46.35%
60 nap$ 0-77.76%
90 nap$ 0--

Mi a(z) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

LAMA Trust Coin V2 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) LAMA Trust Coin V2 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) LAMA Trust Coin V2 árelőrejelzését most!

VLAMA helyi valutákra

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VLAMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Mennyit ér ma a(z) LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?
A(z) élő VLAMA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VLAMA ára a(z) USD esetében?
A(z) VLAMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) LAMA Trust Coin V2 piaci plafonja?
A(z) VLAMA piaci plafonja $ 124.27K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VLAMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VLAMA keringésben lévő tokenszáma 199.60M USD.
Mi volt a(z) VLAMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VLAMA mindenkori legmagasabb ára 0.00509577 USD.
Mi volt a(z) VLAMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VLAMA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) VLAMA kereskedési volumene?
A(z) VLAMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) VLAMA ára emelkedni fog idén?
A(z) VLAMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VLAMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:47:39 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

