A(z) élő Lair ár ma 0.00225953 USD. Kövesd nyomon a(z) LAIR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) LAIR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Lair Logó

Lair Ár (LAIR)

Nem listázott

$0.00225953
$0.00225953$0.00225953
-0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Lair (LAIR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:47:29 (UTC+8)

Lair (LAIR) árinformáció (USD)

$ 0.00225432
$ 0.00225432$ 0.00225432
$ 0.00227984
$ 0.00227984$ 0.00227984
$ 0.00225432
$ 0.00225432$ 0.00225432

$ 0.00227984
$ 0.00227984$ 0.00227984

$ 0.04308942
$ 0.04308942$ 0.04308942

$ 0.00147727
$ 0.00147727$ 0.00147727

-0.43%

-0.88%

+41.00%

+41.00%

Lair (LAIR) valós idejű ár: $0.00225953. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAIR legalacsonyabb ára $ 0.00225432, legmagasabb ára pedig $ 0.00227984 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAIR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04308942, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00147727 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAIR változása a következő volt: -0.43% az elmúlt órában, -0.88% az elmúlt 24 órában, és +41.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lair (LAIR) piaci információk

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

--
----

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

563.52M
563.52M 563.52M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Lair jelenlegi piaci plafonja $ 1.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAIR keringésben lévő tokenszáma 563.52M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.26M.

Lair (LAIR) árelőzmények USD

A(z) LairUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Lair USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0011822511.
A(z) Lair USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0016855454.
A(z) Lair USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0106377596987398.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.88%
30 nap$ -0.0011822511-52.32%
60 nap$ -0.0016855454-74.59%
90 nap$ -0.0106377596987398-82.48%

Mi a(z) Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Lair (LAIR) Erőforrás

Lair árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Lair (LAIR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Lair (LAIR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Lair rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Lair árelőrejelzését most!

LAIR helyi valutákra

Lair (LAIR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Lair (LAIR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) LAIR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Lair (LAIR)

Mennyit ér ma a(z) Lair (LAIR)?
A(z) élő LAIR ár a(z) USD esetében 0.00225953 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) LAIR ára a(z) USD esetében?
A(z) LAIR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00225953. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Lair piaci plafonja?
A(z) LAIR piaci plafonja $ 1.27M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) LAIR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) LAIR keringésben lévő tokenszáma 563.52M USD.
Mi volt a(z) LAIR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) LAIR mindenkori legmagasabb ára 0.04308942 USD.
Mi volt a(z) LAIR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) LAIR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00147727 USD.
Mekkora a(z) LAIR kereskedési volumene?
A(z) LAIR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) LAIR ára emelkedni fog idén?
A(z) LAIR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) LAIR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:47:29 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

