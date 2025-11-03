Lair (LAIR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00225432 24h alacsony $ 0.00227984 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04308942 Legalacsonyabb ár $ 0.00147727 Árváltozás (1H) -0.43% Árváltozás (1D) -0.88% Árváltozás (7D) +41.00%

Lair (LAIR) valós idejű ár: $0.00225953. Az elmúlt 24 órában, a(z)LAIR legalacsonyabb ára $ 0.00225432, legmagasabb ára pedig $ 0.00227984 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) LAIR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04308942, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00147727 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) LAIR változása a következő volt: -0.43% az elmúlt órában, -0.88% az elmúlt 24 órában, és +41.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Lair (LAIR) piaci információk

Piaci érték $ 1.27M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.26M Forgalomban lévő készlet 563.52M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Lair jelenlegi piaci plafonja $ 1.27M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) LAIR keringésben lévő tokenszáma 563.52M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.26M.