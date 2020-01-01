Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Laine Staked SOL (LAINESOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokennel kapcsolatos információk A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Hivatalos webhely: https://stake.laine.one Vásárolj most LAINESOL tokent!

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Laine Staked SOL (LAINESOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.94M Teljes tokenszám: $ 130.36K Keringésben lévő tokenszám: $ 130.36K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 31.94M Minden idők csúcspontja: $ 1,044.04 Minden idők mélypontja: $ 8.18 Jelenlegi ár: $ 245.02 További tudnivalók a(z) Laine Staked SOL (LAINESOL) áráról

Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Laine Staked SOL (LAINESOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAINESOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LAINESOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LAINESOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAINESOL token élő árfolyamát!

LAINESOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LAINESOL kapcsán? LAINESOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LAINESOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

