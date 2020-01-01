LABEL AI (LBL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LABEL AI (LBL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LABEL AI (LBL) tokennel kapcsolatos információk LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem. Hivatalos webhely: https://label.foundation/ Fehér könyv: https://label-foundation.gitbook.io/label-whitepaper-en-2.0 Vásárolj most LBL tokent!

LABEL AI (LBL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LABEL AI (LBL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Teljes tokenszám: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Minden idők csúcspontja: $ 0.04601612 $ 0.04601612 $ 0.04601612 Minden idők mélypontja: $ 0.00107922 $ 0.00107922 $ 0.00107922 Jelenlegi ár: $ 0.00117266 $ 0.00117266 $ 0.00117266 További tudnivalók a(z) LABEL AI (LBL) áráról

LABEL AI (LBL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LABEL AI (LBL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LBL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LBL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LBL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LBL token élő árfolyamát!

LBL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LBL kapcsán? LBL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LBL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

