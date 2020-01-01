Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kyros Restaked SOL (KYSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokennel kapcsolatos információk Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token. Hivatalos webhely: https://kyros.fi Vásárolj most KYSOL tokent!

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kyros Restaked SOL (KYSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.97M $ 38.97M $ 38.97M Teljes tokenszám: $ 156.77K $ 156.77K $ 156.77K Keringésben lévő tokenszám: $ 156.77K $ 156.77K $ 156.77K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.97M $ 38.97M $ 38.97M Minden idők csúcspontja: $ 344.77 $ 344.77 $ 344.77 Minden idők mélypontja: $ 25.15 $ 25.15 $ 25.15 Jelenlegi ár: $ 248.59 $ 248.59 $ 248.59 További tudnivalók a(z) Kyros Restaked SOL (KYSOL) áráról

Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kyros Restaked SOL (KYSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KYSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KYSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KYSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KYSOL token élő árfolyamát!

