Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa
Kyro (KYRO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kyro (KYRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Kyro (KYRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Kyro (KYRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó KYRO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező KYRO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) KYRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KYRO token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.