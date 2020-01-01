Kyro (KYRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kyro (KYRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kyro (KYRO) tokennel kapcsolatos információk Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa Hivatalos webhely: https://www.kyrothedragon.com/ Vásárolj most KYRO tokent!

Kyro (KYRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kyro (KYRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 131.93K $ 131.93K $ 131.93K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 131.93K $ 131.93K $ 131.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.00099003 $ 0.00099003 $ 0.00099003 Minden idők mélypontja: $ 0.00002993 $ 0.00002993 $ 0.00002993 Jelenlegi ár: $ 0.0001317 $ 0.0001317 $ 0.0001317 További tudnivalók a(z) Kyro (KYRO) áráról

Kyro (KYRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kyro (KYRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KYRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KYRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KYRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KYRO token élő árfolyamát!

KYRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KYRO kapcsán? KYRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KYRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

