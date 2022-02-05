Kylacoin (KCN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Kylacoin (KCN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Kylacoin (KCN) tokennel kapcsolatos információk What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Hivatalos webhely: https://kylacoin.com/ Fehér könyv: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Vásárolj most KCN tokent!

Kylacoin (KCN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Kylacoin (KCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.88K $ 54.88K $ 54.88K Teljes tokenszám: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 154.08K $ 154.08K $ 154.08K Minden idők csúcspontja: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Minden idők mélypontja: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Jelenlegi ár: $ 7.34 $ 7.34 $ 7.34 További tudnivalók a(z) Kylacoin (KCN) áráról

Kylacoin (KCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Kylacoin (KCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KCN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KCN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KCN token élő árfolyamát!

KCN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KCN kapcsán? KCN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KCN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

