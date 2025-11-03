Kwenta (KWENTA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 15.97 24h alacsony $ 18.02 24h magas Minden idők csúcspontja $ 790.99 Legalacsonyabb ár $ 6.88 Árváltozás (1H) -1.32% Árváltozás (1D) -3.27% Árváltozás (7D) -23.91%

Kwenta (KWENTA) valós idejű ár: $15.97. Az elmúlt 24 órában, a(z)KWENTA legalacsonyabb ára $ 15.97, legmagasabb ára pedig $ 18.02 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) KWENTA valaha volt legmagasabb ára $ 790.99, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 6.88 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) KWENTA változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -3.27% az elmúlt 24 órában, és -23.91% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Kwenta (KWENTA) piaci információk

Piaci érték $ 8.50M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.74M Forgalomban lévő készlet 532.38K Teljes tokenszám 797,713.826637721

A(z) Kwenta jelenlegi piaci plafonja $ 8.50M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) KWENTA keringésben lévő tokenszáma 532.38K, és a teljes tokenszám 797713.826637721. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.74M.